В Башкирии в ДТП с Chery Tiggo погиб водитель мотоцикла Crossmaster

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 13 июня, в Уфимском районе Башкирии в ДТП погиб мотоциклист. Об этом рассказала пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария случилась на улице Мостовая в поселке Жуково. Здесь столкнулись лоб в лоб мотоцикл Crossmaster и Chery Tiggo. В результате случившегося водитель двухколесного транспорта получил тяжелейшие травмы, от которых скончался на месте. Его пассажир получил серьезные увечья, его госпитализировали.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и других служб. Специалисты уточняют обстоятельства происшествия.