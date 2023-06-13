13 июня на мосту в Башкирии из-за ремонта ограничили движение транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 13 июня, на мосту в Янаульском районе Башкирии власти ограничили движение большегрузного транспорта из-за ремонта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Ограничительные меры были введены в 17:00 на третьем километре на автомобильной дороге Янаул – Старый Курдым на мосту через реку Каймашинка. Закончится запрет на проезд грузовиков после окончания ремонтно-восстановительных работ.

ГИБДД Башкирии попросила граждан заблаговременно продумывать маршруты объезда указанного участка.