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НовостиОбщество13 июня 2023 14:46

13 июня на мосту в Башкирии из-за ремонта ограничили движение транспорта

Ограничительные меры коснулись лишь грузовые автомобили
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 13 июня, на мосту в Янаульском районе Башкирии власти ограничили движение большегрузного транспорта из-за ремонта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Ограничительные меры были введены в 17:00 на третьем километре на автомобильной дороге Янаул – Старый Курдым на мосту через реку Каймашинка. Закончится запрет на проезд грузовиков после окончания ремонтно-восстановительных работ.

ГИБДД Башкирии попросила граждан заблаговременно продумывать маршруты объезда указанного участка.