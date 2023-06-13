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НовостиОбщество13 июня 2023 14:13

Путин наградил медалью Суворова бойца СВО из Альшеевского района Башкирии

Глава государства подписал соответствующий указ
Михаил ПОРТНОЙ
Фото: vk.com/mustafin1959

Фото: vk.com/mustafin1959

Президент России Владимир Путин наградил медалью Суворова бойца специальной военной операции из Альшеевского района Башкирии. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Дамир Мустафин.

Глава государства подписал соответствующий указ 17 апреля. Из соображений безопасности руководитель района в своей публикации не стал раскрывать фамилии военнослужащего.

– Это [награда] свидетельство его мужества, способности к ответственности и товариществу, а также глубокой преданности своей работе. Поздравляю земляка-бойца специальной военной операции с этой значительной наградой. Спасибо за мужество и преданность нашей родине! – написал Дамир Мустафин.