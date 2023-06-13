В Башкирии разбился насмерть 31-летний водитель Lada Priora без прав

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 12 июня, в Туймазинском районе Башкирии разбился насмерть водитель отечественного автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба республиканской ГИБДД.

Авария случилась на третьем километре автомобильной дороги Туймазы-Серафимовский-Усманташлы. 31-летний местный житель за рулем Lada Priora вылетел в кювет, после чего машина перевернулась. В результате случившегося мужчина получил тяжелые травмы, из-за которых он скончался еще до приезда скорой помощи. Сотрудники дорожной полиции установили, что у погибшего не было водительских прав.

– Для установления причин и обстоятельств происшествия назначено проведение ряда экспертиз, – сообщает региональной Госавтоинспекции.