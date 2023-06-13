За тушение пожара на складе ГСМ в Уфе трех пожарных наградят медалями

Фото: МЧС Башкирии

Трех пожарных наградят медалями Шаймуратова за тушение пожара на складе горюче-смазочных материалов в Уфе.

– Уважаемый Радий Фаритович, просим вас рассмотреть вопрос награждении медалью генерала Шаймуратова трех наиболее отличившиеся пожарных за отвагу и мужество, проявленных при тушении этого пожара в условиях сопряженных с риском для жизни, – сказал главе Башкирии председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров во время оперативного совещания в Центре управления республикой.

Хабиров поддержал данное предложение.

Напомним, пожар на складе по улице Малой Силикатной произошел около девяти часов вечера 9 июня: там загорелась цистерна с 60 кубометрами горюче-смазочных материалов и одноэтажное здание. Дым от огня поднялся настолько сильный, что его было видно из каждого района Уфы и за городом. МЧС привлекло к тушению 130 человек, 17 единиц техники, а также пожарный поезд и катер. Известно как минимум об одном пострадавшем при пожаре – его в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.