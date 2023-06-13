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НовостиПроисшествия13 июня 2023 12:07

В Башкирии в ДТП с ГАЗелью и грузовика Volvo погиб 25-летний мужчина

Трагедия случилась в Уфимском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера днем, 12 июня, в Уфимском районе в аварии погиб молодой человек. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась недалеко от деревни Платоновка. Столкнулись бортовая ГАЗель и грузовая фура Volvo. В результате произошедшего водитель отечественного автомобиля получил тяжелейшие травмы 25-летний мужчина. Его отвезли в больницу, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, шофер скончался.

Всего за минувшие сутки, как сообщает ГИБДД, на дорогах Башкирии было зарегистрировано шесть ДТП, в которых погибли два человека и пострадали пятеро.