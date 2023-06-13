В Башкирии 14 июня ожидаются грозы и заморозки до -2°

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра, 14 июня, в Башкирии ожидаются сильные осадки и холода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителям республики в эту среду следует ожидать переменной облачности. Ночью обойдется без осадков, а вот днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет восточный до трех-восьми метров в секунду, во время грозы – порывы до 17 метров в секунду.

Столбики термометров грядущей ночью опустятся до +7,+12°, местами – до +2°, а на севере и в горах даже будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°. Однако днем потеплеет до +20,+25°.

Ночью и утром на отдельных участках региональных автомобильных дорог образуется туман, из-за него видимость составит 500 и менее метров.