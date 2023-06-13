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НовостиОбщество13 июня 2023 10:35

В Башкирии аферист лишил женщину 250 тыс. рублей, представившись солистом корейской группы BTS

Мошенник уговорили жительницу Стерлитамака приобрести дорогостоящую «фан-карту»
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Аферист лишил жительницу башкирского города Стрелитамак крупной суммы денег, представившись солистом известной зарубежной группы. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Как сообщила 67-летняя мать жертвы мошенников, злоумышленник связался с ее дочерью в интернете и заявил, что для продолжения общения необходимо приобрести специальную «фан-карту». Горожанка поверила злоумышленнику и в течение полугода перевела на указанный счет денег на сумму почти 250 тысяч рублей.

Как сообщает «ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, аферист представился вокалистом популярной южнокорейской K-pop группы BTS Паком Чимином. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.