В Башкирии простились с погибшим в СВО старшим лейтенантом Дмитрием Загребиным

фото: vk.com // Администрация Стерлитамака

Сегодня, 13 июня, в башкирского городе Стерлитамаке простились со старшим лейтенантом Дмитрием Загребиным, который погиб в ходе специальной военной операции. Он был командиром десантно-штурмовой роты. Об этом сообщила администрация Стерлитамака.

Траурную церемонию посетил глава республики Радий Хабиров и вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов.

– Дмитрий всю свою жизнь посвятил служению нашей Родине. Очень жаль провожать в последний путь таких ярких людей. Родители воспитали настоящего патриота, настоящего человека, – сказал руководитель региона.

фото: vk.com // Администрация Стерлитамака

Дмитрий Загребин учился в кадетском классе школы №4, а после поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени Маргелова. Два год участвовал в параде Победы на Красной площади. Служил в отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, прошел военную операцию в Сирии. С февраля 2022 года находился на передовой в зоне СВО.

За годы службы Загребин был награждён Орденом Мужества, «За Отвагу», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества», «Участник военной операции в Сирии». Его также посмертно наградили Орденом имени генерала Шаймуратова.