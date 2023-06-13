Главным архитектором Уфы назначили Руслана Хайруллина

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В мэрии Уфы на пост начальника управления архитектуры и градостроительства назначили Руслана Хайруллина. Он сменил на этой должности Ильдара Хабибуллина. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба городской администрации.

Хайруллин 42 год. У него есть два высших образования по математическим методам и исследованиям операций в экономике промышленному и гражданскому строительству. Является кандидатом наук.

Ранее чиновник работал в различных инжиниринговых и строительных компаниях, в том числе на руководящих должностях. При его участии велись работы по проектированию медицинского кластера в Сколково, спортивных объектов в Лужниках, а также жилья по программе московской реновации. С конца сентября 2022 года Руслан Хайруллин был начальником Управления капитального строительства в администрации Уфы.