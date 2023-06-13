Мэр Уфы утвердил проект застройки высотками квартала на улице Менделеева

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки территории в микрорайоне Зеленая роща Фото: Рустем АХУНОВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки территории в микрорайоне Зеленая роща. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте администрации 13 июня, предусматривает строительство многоэтажных домов в квартале между улицами Менделеева, Обской, Красноводской и Минигали Губайдуллина возле торгового центра «Аркада». Площадь этого участка составляет шесть гектаров.

В квартале планируется построить четыре жилых дома на 8-14 этажей, детский сад на 334 места и подземный паркинг на 219 машин. Площадь новых квартир на участке составит 39,7 тыс. квадратных метров. На территории, согласно постановлению, для освобождения места под высотки снесут старые 2-этажные жилые дома, сараи и металлические гаражи.