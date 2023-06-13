В Уфе из-за форума регионов России и Беларуси на 20 дней перекроют улицу Заки Валиди

В Уфе на 20 дней – с 13 июня по 3 июля – будет закрыт проезд по участку улицы Заки Валиди между пересечениями с Генерал и губернатора Перовского до Гафури вдоль конгресс-холла

В Уфе на 20 дней – с 13 июня по 3 июля – будет закрыт проезд по участку улицы Заки Валиди между пересечениями с Генерал и губернатора Перовского до Гафури вдоль конгресс-холла. Ограничение связано с подготовкой и проведением юбилейный X Форум регионов России и Беларуси. Мероприятие будет проходить с 26 по 28 июня. Об этом сообщила мэрия.

– Ежегодное событие проводится с 2014 года под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь. Подготовка уже ведется, – передали в администрации.

В мэрии отметили, что из-за перекрытия изменится схема движения автобусов №6, 14, 30, 31, 39, 75,207, 227, 228, 249, 262к, 266. Маршрутки будут следовать напрямую по улице Пушкина, не заезжая на Заки Валиди.