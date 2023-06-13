В Башкирии 15-летняя школьница совершила самоубийство

В башкирском городе Дюртюли 15-летняя школьница покончила с собой

В башкирском городе Дюртюли 15-летняя школьница покончила с собой. Ее смерть могут расследовать в рамках уголовного дела о доведении до самоубийства. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщило UFA1.RU.

По данным издания, 12 июня тело девушки в квартире обнаружили ее родные, вернувшиеся с работы. Покойная жила в полной семье, у нее также есть две младшие сестры. Известно, что девушка училась в выпускном, девятом классе.

Напомним, в апреле текущего года с собой покончил ученик пятого класса из башкирского города Благовещенска.