В Башкирии детсад затопило из-за мошенничества при ремонте его крыши

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту мошенничества при ремонте кровли детского сада в городе Бирске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту мошенничества при ремонте кровли детского сада в городе Бирске. Об этом 13 июня сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, в августе 2022 года учреждение и компания «Дайверс» заключили договор на ремонт крыши стоимостью 369 тыс. рублей. Руководитель подрядной организации внес в акт выполненных работ недостоверные сведения о полном завершении ремонта. Прокуратура утверждает, что директор фирмы сделал это «с целью хищения бюджетных средств».

– На основании указанных документов компания необоснованно получила почти 195 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, – передали в правоохранительном органе.

В марте текущего года из-за плохого ремонта крыши детсад затопило, и прокуратура приостановила его деятельность.