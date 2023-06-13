Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июня 2023 6:51

В Башкирии детсад затопило из-за мошенничества при ремонте его крыши

Следственные органы возбудили уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии возбудили уголовное дело по факту мошенничества при ремонте кровли детского сада в городе Бирске

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту мошенничества при ремонте кровли детского сада в городе Бирске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту мошенничества при ремонте кровли детского сада в городе Бирске. Об этом 13 июня сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, в августе 2022 года учреждение и компания «Дайверс» заключили договор на ремонт крыши стоимостью 369 тыс. рублей. Руководитель подрядной организации внес в акт выполненных работ недостоверные сведения о полном завершении ремонта. Прокуратура утверждает, что директор фирмы сделал это «с целью хищения бюджетных средств».

– На основании указанных документов компания необоснованно получила почти 195 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, – передали в правоохранительном органе.

В марте текущего года из-за плохого ремонта крыши детсад затопило, и прокуратура приостановила его деятельность.