В Уфе при ДТП со Skoda Rapid пострадал мотоциклист без прав

фото: Telegram // Госавтоинспекция Уфы

В Уфе при столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист без прав. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

ДТП случилось в минувшее воскресенье, 11 июня, около двух часов дня. На проспекте Октября 39-летняя женщина за рулем Skoda Rapid совершала разворот и допустила столкновение с ехавшим навстречу мотоциклом Suzuki Bandit 400.

фото: Telegram // Госавтоинспекция Уфы

Двухколесным транспортом управлял 38-летний мужчина. Он получил травмы. В ходе проверки выяснилось, что его мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а сам он не имел водительских прав. На него составили административные материалы. По факту аварии проводится расследование.