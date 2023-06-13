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НовостиПроисшествия13 июня 2023 6:08

В Уфе при ДТП со Skoda Rapid пострадал мотоциклист без прав

На водителя двухколесного транспорта составили административные протоколы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // Госавтоинспекция Уфы

фото: Telegram // Госавтоинспекция Уфы

В Уфе при столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист без прав. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

ДТП случилось в минувшее воскресенье, 11 июня, около двух часов дня. На проспекте Октября 39-летняя женщина за рулем Skoda Rapid совершала разворот и допустила столкновение с ехавшим навстречу мотоциклом Suzuki Bandit 400.

фото: Telegram // Госавтоинспекция Уфы

фото: Telegram // Госавтоинспекция Уфы

Двухколесным транспортом управлял 38-летний мужчина. Он получил травмы. В ходе проверки выяснилось, что его мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а сам он не имел водительских прав. На него составили административные материалы. По факту аварии проводится расследование.