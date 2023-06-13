«Салават Юлаев» в рамках предсезонной подготовки поучаствует в двух турнирах

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Во время «предсезонки» «Салават Юлаев» поучаствует в двух турнирах и сыграет с «Нефтехимиком».

В начале июня главный хоккейный клуб Башкирии преследовали неприятные новости о задержке выплаты зарплат игрокам. Дошло до того, что в дело вмешалась Гострудинспекция республики. 8 июня премьер республики Андрей Назаров объявил, что этот вопрос закрыт.

13 июня клуб представил план подготовки игроков к предстоящему сезону КХЛ. С 14 по 17 июля будет проходить общий медосмотр команды, а 18 числа стартуют тренировки. 4 августа команда сыграет матч с «Нефтехимиком» из соседнего Татарстана. С 10 по 13 августа в Уфе пройдет игры «Кубка республики Башкортостан». Также в августе команду ждут сборы в Уфе и предсезонный турнир имени Блинова в Омске.