Операторы связи в Башкирии могут получить налоговый вычет за развитие услуг в деревнях

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который позволит операторам связи получать налоговый вычет за развитие услуг в деревнях и селах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который позволит операторам связи получать налоговый вычет за развитие услуг в деревнях и селах. Депутаты рассмотрят инициативу на итоговом заседании весенней сессии в июне. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Предлагается установить налоговые преференции для операторов связи, развивающих услуги связи в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек, на социально значимых объектах инфраструктуры и автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Чтобы получить преференции, операторам связи нужно будет заключить с правительством Башкирии соглашение о реализации инфраструктурных проектов в 2023-2025 годах по развитию связи на социально значимых направлениях. За это компаниям уменьшат платежи по налогу на прибыль организаций.