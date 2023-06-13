Из-за пожара в квартире из жилого дома в Уфе эвакуировались трое взрослых и 10 детей

фото: МЧС РБ

Сегодня, 13 июня, из-за пожара в квартире из жилого дома по улице Комсомольской в Уфе самостоятельно эвакуировались 13 человек: трое взрослых и десять детей. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как рассказали в экстренном ведомстве, пожар в 3-комнатной квартире на четвертом этаже произошел около 4:50 утра. Возгорание удалось локализовать в течение 21 минуты после того как спасатели о нем узнали.

фото: МЧС РБ

– Пожарными была применена тактическая вентиляция для быстрого удаления дыма с лестничных маршей. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, – передали в МЧС.

Там добавили, что огонь повредил балкон и домашнее имущество в одной из комнат. В причинах происшествия разбирается дознаватель.