В Башкирии самые высокие цены отдыха в санаториях среди некурортных регионов

Башкирия заняла первое место по дороговизне и второе по популярности санаторного отдыха среди некурортных регионов России
Фото: Иван МАКЕЕВ
Башкирия заняла первое место по дороговизне и второе по популярности санаторного отдыха среди некурортных регионов России. В рейтинг, составленный ТурСтатом, не вошли южные субъекты страны.
– Курорты Башкирии предлагают программы оздоровления на основе местных природных лечебных факторов, таких как грязи, минеральные воды и геотермальный пар, – отмечают специалисты.
Первое место по популярности санаторного отдыха в рейтинге заняла Московская область – она привлекает туристов комфортными условиями проживания и разнообразием лечебно-оздоровительных процедур. Средняя цена на путевку там составляет 6 880 рублей в сутки. В Башкирии стоимость выше – 7 170 рублей. Третью позицию занял Татарстан, где проживание обходится в 4 490 рублей. В указанные суммы включены проживание, трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.
Полностью ТОП-10 регионов по популярности санаториев выглядит так:
1. Московская область (6 880 рублей в сутки);
2. Башкирия (7 170);
3. Татарстан (4 490);
4. Тюменская область (6 550);
5. Калининградская область (5 690);
6. Ленинградская область (5 270);
7. Челябинская область (5 620);
8. Москва (6 980);
9. Пермский край (4 430);
10. Свердловская область (5 600).