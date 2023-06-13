В Башкирии самые высокие цены отдыха в санаториях среди некурортных регионов

Башкирия заняла первое место по дороговизне и второе по популярности санаторного отдыха среди некурортных регионов России Фото: Иван МАКЕЕВ

Башкирия заняла первое место по дороговизне и второе по популярности санаторного отдыха среди некурортных регионов России. В рейтинг, составленный ТурСтатом, не вошли южные субъекты страны.

– Курорты Башкирии предлагают программы оздоровления на основе местных природных лечебных факторов, таких как грязи, минеральные воды и геотермальный пар, – отмечают специалисты.

Первое место по популярности санаторного отдыха в рейтинге заняла Московская область – она привлекает туристов комфортными условиями проживания и разнообразием лечебно-оздоровительных процедур. Средняя цена на путевку там составляет 6 880 рублей в сутки. В Башкирии стоимость выше – 7 170 рублей. Третью позицию занял Татарстан, где проживание обходится в 4 490 рублей. В указанные суммы включены проживание, трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Полностью ТОП-10 регионов по популярности санаториев выглядит так:

1. Московская область (6 880 рублей в сутки);

2. Башкирия (7 170);

3. Татарстан (4 490);

4. Тюменская область (6 550);

5. Калининградская область (5 690);

6. Ленинградская область (5 270);

7. Челябинская область (5 620);

8. Москва (6 980);

9. Пермский край (4 430);

10. Свердловская область (5 600).