фото: ufacity.info

Празднование Дня города в Уфе 12 июня завершилось салютом. Он прогремел за час до полуночи в небе над площадью имени Ленина – сразу после концерта перед Русдрамтеатром. Мэрия опубликовала фотографии фейерверка.

фото: ufacity.info

В этом году башкирской столице исполнилось 449 лет. По этому случаю во всех районах города были организованы концерты, ярмарки, выставки, мастер классы, спортивные соревнования и другие активности. В первой половине дня горожане могли посмотреть водный парад и авиашоу пилотажной группы «Первушино».

Главными площадками праздника стали амфитеатр за конгресс-холлом «Торатау», ставшие пешеходными улицы Ленина и Чернышевского, парк «Кашкадан» и сцена напротив Русдрамтеатра. Из приглашенных хедлайнеров в городе выступили известная блогер Настя Ивлеева, группы GAYAZOV$ BROTHER$, «Фабрика» и «Корни».