Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил о заморозках в Башкирии

В Башкирии в ближайшие две ночи 13 и 14 июня ожидаются заморозки до -3 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии, а также Татарстане и Пермском крае в ближайшие две ночи, 13 и 14 июня, ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщил ТАСС.

Предупреждение о заморозках этой ночью также опубликовало региональное МЧС. По данным ведомства, температура воздуха упадет до -3 градусов преимущественно в северных районах Башкирии. В целом по республике прогнозируется переменная облачность, на юге пройдут кратковременные дожди.

– Ветер северо-восточный 5-10м/с, по югу порывы до 18м/с, – передали в МЧС РБ – На автодорогах утром местами туман, видимость 500 и менее метров.

В среднем температура воздуха в регионе ночью 13 июня упадет до +5, +10°. Днем столбики термометров не поднимутся выше 23°.