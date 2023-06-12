В Уфе детей застали за возмутительным занятием

фото: соцсети

В Уфе местные жители застали двоих детей за возмутительным занятием – они громили припаркованный автомобиль. Видео инцидента, который произошел во дворе дома по улице Ахматова, 12 июня попало в соцсети и вызвало волну возмущения у горожан.

– Двое ребят начали ломать машины во дворе, изначально [испачкали] машины, затем им похоже приглянусь одна машина… они начали на неё прыгать, пинать, кидать в неё камни, какими то железяками протыкали машину, оторвали диск с колёса которым благополучно кидали в другие машины, сломали зеркало, – рассказал очевидец.

Он добавил, что на замечания людей, кричавших из окон своих квартир, хулиганы отвечали оскорблениями и продолжали колотить автомобиль. В комментариях пользователи саркастично поблагодарили родителей мальчиков за воспитание и начали требовать привлечь их к ответственности.