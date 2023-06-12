В Уфе завершились поиски пропавшего 9 июня 16-летнего подростка

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В Уфе завершились поиски 16-летнего подростка, который пропал три дня назад, его нашли живым. Об этом 12 июня объявила волонтерская организация «Лиза Алерт». Где и при каких обстоятельствах удалось найти молодого человека, там не уточили.

Подросток ушел из дома в неизвестном направлении в минувшую пятницу, 9 июня. По словам участвовавших в поисках активистов, юноша нуждался в медицинской помощи.

Напомним, вчера, 11 июня, при сплаве на сапбордах по реке Белой в Бурзянском районе Башкирии потерялся 14-летний мальчик.