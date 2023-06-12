13 туристов с детьми попали в беду во время ночного сплава по реке в Башкирии

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Салаватском районе Башкирии 13 туристов с четырьмя детьми попали в беду во время ночного сплава по реке Ай на катамаранах. Им пришлось вызвать спасателей. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в аварийном ведомстве, туристы с детьми на трех катамаранах оторвались от основной группы. Они продолжали плыть в темное время суток в условиях ограниченной видимости до тех пор, пока не услышали шум падающей воды. Растерявшись и не решаясь двигаться дальше, они пристали к берегу и позвонили по телефону экстренной помощи.

– На момент прибытия спасателей они уже разбили лагерь. Спасатели разъяснили им их местонахождение и пояснили, что источником шума является местная достопримечательность – естественный фонтан, – передали в ГК ЧС.

В медицинской помощи туристы не нуждались. Они отказались от эвакуации и решили дождаться основную группу.