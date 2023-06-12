На трассе под Уфой 25-летний водитель «ГАЗели» врезался в фуру и погиб

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня, 12 июня, в Уфимском районе Башкирии водитель грузовика врезался в фуру и погиб. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По данным дорожной полиции, смертельное ДТП произошло на 1460-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Там 25-летний мужчина за рулем бортовой «ГАЗели» врезался ехавшую впереди фуру Volvo.

фото: Госавтоинспекция Башкирии

От полученных травм водитель первой машины получил тяжелые травмы. Из машины его вытаскивали спасатели Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшего успели госпитализировать, но спасти не смогли – он скончался в больнице.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Они устанавливают подробности случившегося.