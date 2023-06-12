Росстат опубликовал данные о смертности в Башкирии в 2023 году

За четыре месяца в республике скончались 16 008 человек – на 1 841 (или на 10,3%) меньше, чем было в том же прошлогоднем периоде Фото: Артем КИЛЬКИН

Росстат 9 июня опубликовал данные о смертности в Башкирии за январь-апрель 2023 года. За четыре месяца в республике скончались 16 008 человек – на 1 841 (или на 10,3%) меньше, чем было в том же прошлогоднем периоде. Младенческая смертность сократилась на 27,4%: в регионе умерло 45 детей младше одного года (в 2022-м было уже 62).

К маю в Башкирии родились 11 621 ребенок – на 458 (или на 3,8%) меньше, чем было в прошлом году. Естественная убыль населения в Башкирии по итогам января-апреля составила 4 387 человек (в 2022-м этот показатель был выше – 5 772).