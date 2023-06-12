Житель Башкирии отравился газом у себя в погребе

фото: Telegram // Фарит Гумеров

В Башкирии 60-летний мужчина спустился в свой погреб, отравился скопившимся там газом и упал. Инцидент произошел вечером 12 июня в деревне Кунакулово Бижбулякского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

По словам руководителя аварийного ведомства, пострадавшего мужчину доставили в больницу. Гемеров призвал жителей перед спуском в погреб всегда проверять, достаточно ли там воздуха. В качестве меры предосторожности можно обвязывать себя веревкой, а ее конец передать страхующему наверну человеку.