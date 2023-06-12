В Уфе в День города после реконструкции открыли парк Нефтехимиков

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе сегодня, в День города 12 июня, после реконструкции открыли парк Нефтехимиков. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Парк Нефтехимиков не узнать! Это первое, что мне сказали сегодня жители Черниковки, когда мы его открывали. Два года назад мы с ними обсуждали будущую реконструкцию, – поделился руководитель региона.

Он отметил, что сдержал обещание: парк приведет в порядок и сохранил свою самобытность. Работы в нем начались в прошлом году. Строители оборудовали детскую и спортивную площадки и тренажеры, а также смонтировали новое освещение и камеры видеонаблюдения. Глава Башкирии добавил, что «Нефтехимик» стал первым парков в Уфе, где была восстановлена историческая арка. То же самое планируется сделать и при реконструкции Сада имени Аксакова.

Напомним, благоустройство парка Нефтехимиков поделено на два этапа. Второй будет реализован в течение 2023-2024 годов. Стоимость первой стадии реконструкции общественного пространства составила почти 400 млн рублей.