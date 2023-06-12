В Башкирии возбудили уголовное дело из-за гибели от удара током 13-летней девочки

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели от удара током 13-летней девочки Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели от удара током 13-летней девочки. Трагический случай произошел в городе Давлеканово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– 11 июня 2023 года […] вблизи железнодорожных путей 13-летняя девочка задела линию электропередач, в результате чего получила удар током и скончалась на месте происшествия, – озвучили версию следствия в СК.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизы. Сейчас они допрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства инцидента.