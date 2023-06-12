В День города в Уфе приготовили самые большие в России и мире учпочмак и кыстыбый

фото: Telegram // Город Уфа

В Уфе сегодня, 12 июня, в День города приготовили самый большой учпочмак в России и самый большой кыстыбый в мире. Об этом сообщили в мэрии.

Популярные национальные блюда готовили в печи прямо на улице в центре города. За процессом наблюдали местные жители. Размер учпочмака составил 115х106х123 см, а кыстыбыя – 232х120 см.

фото: Telegram // Город Уфа

Сегодня весь день по всей Уфе будут проходить праздничные мероприятия в честь ее 449-летия. С подробной афишей событий в башкирской столице можно ознакомиться в нашем материале.