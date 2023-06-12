Житель Башкирии помог сотрудникам ГИБДД задержать пьяного водителя

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

В Башкирии благодаря звонку местного жителя сотрудники ГИБДД смогли задержать пьяного водителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Как рассказал главный гаишник республики, вчера, 11 мая, в МВД позвонил мужчина. Он пояснил, что заметил на одной из дорог Калтасинского района автомобиль, у водителя которого были признаки алкогольного опьянения. Дежурный сотрудник сразу проинформировал об этом начальство местного отделения ГИБДД. Руководитель подразделения направил экипаж ДПС на указанное место.

На десятом километре трассы Краснохолмский-Нефтекамск инспекторы обнаружили и остановили нужную машину. От водителя действительно исходил резкий запах спиртного. Сотрудник ГИБДД проверил его на алкотестере – устройство зафиксировало в выдыхаемом мужчиной воздухе 1,327 мг/л этанола. В беседе с полицейским он сказал, что просто «квас попил». «Бочку кваса надо выпить, чтобы такой результат был», ответил на оправдание водителя инспектор.

В ходе оформления материалов также было установлено, что задержанный в 2019 году был лишён водительских прав. На этот раз против него собираются возбудить уголовное дело об управлении транспортом в пьяном состоянии лицом, подвергнутым административному наказанию. Автомобиль мужчины забрали на спецстоянку.