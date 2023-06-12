фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 12 июня, глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем России. Руководитель региона опубликовал праздничный пост в своих соцсетях.

– Поздравляю всех жителей республики, кто самоотверженно служит Родине, отдает все силы на ее благо, на ее защиту, – написал Хабиров.

Он напомнил, что сегодня, помимо Дня России, также отмечается 269-летие со дня рождения национального героя Башкирии Салавата Юлаева и день Уфы. По его словам, сейчас идет активная подготовка к празднованию 450-летия башкирской столицы, который состоится в следующем, 2024 году.

Напомним, ранее уфимцев с Днем города поздравил мэр Ратмир Мавлиев.