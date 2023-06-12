Умер заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин

фото: vk.com // Башдрамтеатр им.М.Гафури

Сегодня, 12 июня, в Уфе на 49-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист Башкирии и актер Башдрамтеатра имени Мажита Гафури Хаким Муртазин. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

– Светлая память о нашем коллеги, любимом актере, хорошем друге на долго сохраниться в наших сердцах... – передали в театре.

Информация о времени и месте церемонии прощания с артистом будет известна позже.

Муртазин родился 14 марта 1975 года в деревне Яныбаево Зиачуринского района. В 1996 году окончил Уфимский государственный институт искусств имени Исмагилова, а спустя год был принят в труппу Башдрамтеатра. За свою картеру актер сыграл много ролей в разных спектаклях, а также снялся в фильмах телеканалов БСТ и «Тамыр». В 2010 году ему присвоили звание заслуженного артиста Башкирии.