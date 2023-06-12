Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил жителей с Днем города и России

Мавлиев поздравил жителей Уфы с Днем города и России

Сегодня, 12 июня, мэр Уфы Ратмир Мавлиев на видео поздравил жителей с Днем города и России. Он опубликовал запись обращения в своих соцсетях.

– От всей души поздравляю вас с днем нашего любимого города. Сегодня все мы являемся участниками тех преобразований, которые ожидают Уфу к юбилею – 450-летию. Я хочу сказать спасибо каждому из вас за активное участие и неравнодушие. Мы будем делать наш город краше, привлекательнее, красивее и лучше. Всем вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого прекрасного, – сказал сити-менеджер.

Сегодня весь день по всей Уфе будут проходить праздничные мероприятия в честь 449-летия города. С подробной афишей событий в башкирской столице можно ознакомиться в нашем материале.