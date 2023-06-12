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НовостиОбщество12 июня 2023 6:25

Сегодня ГИБДД Башкирии усилила экипажи на дорогах другими службами полиции

Такое решение было принято исходя из анализа аварийности
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // Владимир Севастьянов

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Сегодня, в День России 12 июня, ГИБДД Башкирии усилила экипажи на трассах и дорогах городов и районов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По словам главного гаишника республики, на дорогах будут нести службу дополнительные экипажи сотрудников центрального аппарата и других служб полиции. Такое решение было принято исходя из анализа аварийности.

– Дополнительные меры профилактики направлены на недопущение тяжких дорожно-транспортных происшествий и оказание помощи участникам дорожного движения, – написал Севастьянов. – Нужно быть бдительными за рулём в местах, где проходят праздничные мероприятия.

Руководитель дорожной полиции Башкирии призвал смотреть по сторонам и быть готовыми к экстренному торможению при проезде мест массового скопления людей.