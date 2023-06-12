Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2023 5:54

Модель из Башкирии Светлана Шевцова победила во всероссийском конкурсе красоты

На проекте она исполнила танец по мотивам легенды о семи девушках
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото предоставлено Светланой Шевцовой

Фото предоставлено Светланой Шевцовой

Модель из Башкирии Светлана Шевцова победила в главной номинации всероссийского конкурса красоты «Хрустальная корона», который прошел в Москве 2 июня. Об этом участница рассказала в своих соцсетях.

В конкурсе участвовали замужние женщины, знающие свои традиции и национальную культуру. Главным критерием соревнования было выступление в народно-стилизованных костюмах. На проекте Шевцова исполнила танец по мотивам известной легенды о семи девушках. Этот номер принес ей победу.

– У меня не было группы поддержки на конкурсе. Никто меня не готовил и даже не поддержал мое решение участвовать. Приятно осознавать, что это только моя заслуга и мой результат, – поделилась в соцсетях Светлана.

В то же время Шевцова добавила, что поддержку она получила только от участниц конкурса и их региональных директоров.

Кроме того, Светлана Шевцова поделилась, что после победы организаторы предложили ей стать директором конкурса красоты «Мисс и Миссис Хрустальная корона Башкортостана».