Модель из Башкирии Светлана Шевцова победила во всероссийском конкурсе красоты

Фото предоставлено Светланой Шевцовой

Модель из Башкирии Светлана Шевцова победила в главной номинации всероссийского конкурса красоты «Хрустальная корона», который прошел в Москве 2 июня. Об этом участница рассказала в своих соцсетях.

В конкурсе участвовали замужние женщины, знающие свои традиции и национальную культуру. Главным критерием соревнования было выступление в народно-стилизованных костюмах. На проекте Шевцова исполнила танец по мотивам известной легенды о семи девушках. Этот номер принес ей победу.

– У меня не было группы поддержки на конкурсе. Никто меня не готовил и даже не поддержал мое решение участвовать. Приятно осознавать, что это только моя заслуга и мой результат, – поделилась в соцсетях Светлана.

В то же время Шевцова добавила, что поддержку она получила только от участниц конкурса и их региональных директоров.

Кроме того, Светлана Шевцова поделилась, что после победы организаторы предложили ей стать директором конкурса красоты «Мисс и Миссис Хрустальная корона Башкортостана».