Начальная цена контракта на создание аллеи миниатюр в Уфе выросла на 19 млн рублей

фото: vk.com // Альберт Маликов

Начальная цена контракта на создание аллеи миниатюр возле Театра кукол в Уфе выросла на 19 млн рублей – до 123,5 млн. Новый тендер управления капитального строительства мэрии был размещен на портале госзакупок 9 июня.

Результаты первых торгов по благоустройству аллеи стоимостью 104,5 млн рублей аннулировало башкирское управление Федеральной антимонопольной службы. Ведомство выявило в закупке ограничение конкуренции. Тогда в конкурсе по отбору подрядчика победила компания «Уралагротехсервис».

Напомним, возле реконструируемого сейчас театра кукол создадут аллею миниатюр: выполненные в малой форме копии архитектурных сооружений из перечня ЮНЕСКО и башкирских памятников природы.