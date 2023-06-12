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НовостиОбщество12 июня 2023 5:09

Начальная цена контракта на создание аллеи миниатюр в Уфе выросла на 19 млн рублей

Это уже вторые торги по объекту, результаты первых аннулировала ФАС
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Альберт Маликов

фото: vk.com // Альберт Маликов

Начальная цена контракта на создание аллеи миниатюр возле Театра кукол в Уфе выросла на 19 млн рублей – до 123,5 млн. Новый тендер управления капитального строительства мэрии был размещен на портале госзакупок 9 июня.

Результаты первых торгов по благоустройству аллеи стоимостью 104,5 млн рублей аннулировало башкирское управление Федеральной антимонопольной службы. Ведомство выявило в закупке ограничение конкуренции. Тогда в конкурсе по отбору подрядчика победила компания «Уралагротехсервис».

Напомним, возле реконструируемого сейчас театра кукол создадут аллею миниатюр: выполненные в малой форме копии архитектурных сооружений из перечня ЮНЕСКО и башкирских памятников природы.