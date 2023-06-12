Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июня 2023 4:29

При купании в пруду в Башкирии утонул 40-летний мужчина

По словам очевидцев, он был пьян
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
При купании в пруду в Башкирии вечером 11 июня утонул 40-летний мужчина

При купании в пруду в Башкирии вечером 11 июня утонул 40-летний мужчина

Фото: Рустем АХУНОВ

При купании в пруду в Башкирии вечером 11 июня утонул 40-летний мужчина. Случай произошел в деревне Комарово Белорецкого района. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Со слов очевидцев, мужчина купался в состоянии алкогольного опьянения в не оборудованном месте, установлены запрещающие знаки, – передали в экстренном ведомстве.

Сегодня, 12 июня, водолазы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям будут искать тело утонувшего. По факту происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия. Обстоятельства инцидента устанавливаются.