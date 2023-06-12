При купании в пруду в Башкирии утонул 40-летний мужчина

При купании в пруду в Башкирии вечером 11 июня утонул 40-летний мужчина Фото: Рустем АХУНОВ

При купании в пруду в Башкирии вечером 11 июня утонул 40-летний мужчина. Случай произошел в деревне Комарово Белорецкого района. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Со слов очевидцев, мужчина купался в состоянии алкогольного опьянения в не оборудованном месте, установлены запрещающие знаки, – передали в экстренном ведомстве.

Сегодня, 12 июня, водолазы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям будут искать тело утонувшего. По факту происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия. Обстоятельства инцидента устанавливаются.