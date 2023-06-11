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НовостиОбщество11 июня 2023 17:11

В Уфе 13 июня из-за замены асфальта ограничат движение на проспекте Октября

По той же причине будут введены ограничительные меры на улице Чудинова
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

13 июня в Уфе будет ограничено движение транспорта на проспекте Октября и улице Чудинова. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

На проспекте от улицы Шафиева до Южного проезда и на участке до 1629 километра на Чудинова будет происходить ремонт асфальтового покрытия. В связи с этим будет введено временное ограничение движения транспорта по одной полосе. Кроме того, по необходимости будет изменяться схема движения общественного транспорта во время закрытия участка на проспекте Октября.

Мэрия просит жителей и гостей столицы Башкирии отнестись к возможным неудобствам с пониманием, а также рекомендует заранее планировать маршрут своего передвижения.