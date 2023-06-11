Под Уфой случилось ДТП с участием 3 автомобилей

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня вечером, 11 июня, под Уфой случилось ДТП с участием трех автомобилей. Об этом с места ЧП сообщил корреспондент «КП-Уфа».

Авария произошла на трассе Р-240 на повороте в село Зубово. В результате происшествия один автомобиль вылетел с дороги на обочину, второй развернуло, а третий получил механические повреждения. Есть ли пострадавшие или погибшие – пока неизвестно.

«КП-Уфа» обратилась за информацией в пресс-службу ГИБДД Башкирии, на момент публикации материала оперативного комментария от ведомства еще не поступило.