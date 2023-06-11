При сплаве по реке Белой в Башкирии пропал 14-летний мальчик

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Сегодня, 11 июня, при сплаве на сапбордах по реке Белой в Бурзянском районе Башкирии пропал 14-летний мальчик. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение об инциденте в Центр обработки вызовов Системы-112, но, к счастью, помощь спасателей не понадобилась. История завершалась благополучно – подростка нашли самостоятельно.

Специалисты Госкомитета региона по ЧС призвали граждан соблюдать осторожность при катании на сапборде.

– Заряжаясь позитивными эмоциями от созерцания прекрасных видов и близости водной глади, не следует забывать о собственной безопасности. Берегите себя и своих близких! – заявили спасатели.