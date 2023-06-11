В Башкирии от удара током скончалась 14-летняя девочка

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 11 июня, в Давлекановском районе Башкирии от удара током скончалась 14-летняя девочка. Об этом со ссылкой на собственный источник рассказало информационное агентство «Башинформ».

Трагедия случилась в селе Давлеканово приблизительно в 17:30 возле железнодорожных путей. Сообщается, что подросток каким-то образом зацепила электропровод. Спустя чуть больше чем 10 минут ее доставили в городскую больницу. В течение получаса врачи боролись за жизнь девочки, но, к сожалению, им пришлось констатировать ее смерть.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины случившегося.