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НовостиОбщество11 июня 2023 13:33

В Башкирии простились с погибшим в СВО отцом двоих детей Эриком Кужиным

Его похоронили в родной деревне
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/fchingizov

Фото: vk.com/fchingizov

На днях в Гафурийском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Эриком Кужиным. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава администрации муниципалитета Фанзиль Чингизов.

Мужчина был старшим лейтенантом полиции, являлся ветераном боевых действий. Он Добровольно отправился в зону СВО. Его не стало 19 мая, похороны прошли в родной деревне военнослужащего – в деревне Юлуково. У Эрика Фахразиевича осталось две детей

– Он навсегда останется в сердцах земляков таким, каким его знали: добрым, отзывчивым и решительным. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память тебе, боец! – написал в своей публикации глава администрации Гафурийского района.