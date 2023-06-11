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НовостиОбщество11 июня 2023 13:08

В Башкирии 12 июня ожидаются дожди и заморозки до -3°

Также прогнозируется ветер до 18 м/с
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 12 июня, в Башкирии ожидаются осадки и заморозки. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителям республики в грядущий День России стоит ожидать облачной погоды с прояснениями. В некоторых городах и районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный два-семь метров в секунду, днем местами прогнозируются порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит +4,+9°, в южных районах – до +14°, в северных и горных, по данным метеорологов, будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-3°. Днем потеплеет до +14,+19°, на юге Башкирии – до +24°.

Как также сообщаю синоптики, на автомобильных дорогах завтра будет хорошая видимость.