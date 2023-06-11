Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Мэрия Уфы напомнила, во сколько и где в День города и День России 12 июня состоится праздничный салют.

Фейерверк прогремит на площади имени Ленина в 23:00. Ему будет предшествовать Чемпионат по борьбе курэш на Кубок администрации Уфы, а также концерт «Уфа – любимый город!» с участием творческих коллективов столицы Башкирии, республиканских звезд эстрады, а его хедлайнерами станут популярные российские группы «Фабрика» и «Корни». Для удобства граждан работу общественного транспорта завтра продлят до полуночи.

Подробнее о том, какие мероприятия организуют для жителей и гостей столицы Башкирии, «КП-Уфа» рассказала в отдельном большом материале.