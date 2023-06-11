На реке Большой Кизил в Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы

Фото: аккаунт в социальных сетях главы администрации Абзелиловского района Башкирии Ильдара Нафикова

Вчера, 10 июня, в Абзелиловском районе Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы. Об этом на своей личной странице рассказал глава администрации муниципалитета Ильдар Нафиков.

Инцидент случился на реке Большой Кизил. Изучением произошедшего занялись экологи и специалисты других надзорных органов.

– О текущей ситуации будем информировать, – заверил глава администрации Абзелиловского района.

Напомним, подобное в муниципалитете произошло весной прошлого года. Один из местных жителей пришел с семьей на берег озера около деревни Таштуй и обнаружил, что к берегу прибило огромное количество рыбы, плавающей к верху пузом. Он заснял эту картину на видео, а видеоролик выложил в социальные сети.