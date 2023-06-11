В Башкирии прошел обильный град

Фото: Соцсети

Вчера, 10 июня, в Дюртюлинском районе Башкирии прошел обильный град. Местные жители поделились в социальных сетях фотографиями и видео последствий осадков.

Взглянув на опубликованные материалы, сначала можно подумать, что в республику прямо в разгар лета вновь пришла зима – настолько сильно градины засыпали огороды граждан. Некоторые местные жители даже взялись за лопаты, чтобы разгрести последствия осадков.

Напомним, в последний раз обильный град случился в Башкирии совсем недавно – 29 мая. Редкое погодное явление произошло в Янаульском районе Башкирии, а также под Уфой – в селах Юматово и Авдон.