Из-за Дня города и Дня России в Уфе перекроют улицы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за празднования Дня города и Дня России в Уфе перекроют несколько улиц. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Сегодня, 11 июня, с шести часов утра до полуночи 13 июня ограничили проезд по участку улицы Ленина (от Коммунистической до Кирова), а на полные сутки 11 и 12 июня перекрыты улицы Чернышевского (от Ленина до Мустая Карима) и Мустая Карима (от Коммунистической до Чернышевского).

С полуночи 12 июня ровно на сутки перекроют проезд-дублер улицы Маршала Жукова вдоль парка Кашкадан.

Также завтра с шести утра до полуночи введут ограничения от Южного до Северного проездов вдоль проспекта Октября. Кроме того, с 10:00 до 23:00 будет закрыта парковка Русского Драматического театра, а также проезд вдоль него и площади имени Ленина.

С 20:00 до 23:00 закроют полностью проспект Октября от Южного до Северного проездов.

Для удобства граждан работу общественного транспорта продлят до полуночи, а схемы движения изменятся.