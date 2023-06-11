В Уфе эвакуировали 150 человек из ТЦ «Мир»

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Сегодня утром, 11 июня, в Уфе эвакуировали торговый центр «Мир». Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Как сообщило чрезвычайное ведомство, из комплекса администрацией ТЦ было эвакуировано 150 человек еще до прибытия пожарных. Причиной инцидента послужило ложное срабатывание пожарной сигнализации, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал.

Напомним, недавно в Уфе эвакуировали посетителей двух торговых центров – «Мега» и «Экватор». Ни в одном из комплексов никаких ЧП не произошло. В «Меге» была организована учебная эвакуация, а в «Экваторе» ложно сработала автоматическая пожарная сигнализация.