На мосту в Башкирии перекрыли движение из-за ремонта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера вечером, 10 июня, в Калтасинском районе Башкирии перекрыли движение на мосту. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Ограничительные меры были введены в 21:00 на автомобильной дороге Кузбаево-Янаул из-за ремонта на мосту через реку Киебак. Движение для всех видов транспорта будет запрещено до окончания проведения работ.

Напомним, завтра, 12 июня, в День города Уфа в столице Башкирии из-за праздничных мероприятий перекроют четыре улицы, в том числе проспект Октября. В городе изменятся маршруты движения общественного транспорта.